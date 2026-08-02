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TANTO LAVORO DA FARE

Tre colpi in una settimana. Il mercato del Torino è finalmente entrato nel vivo, purtroppo con il ritiro di Pinzolo alle spalle. I primi ad arrivare sono stati Gaetano Oristanio, trequartista con già diverse presenze in Serie A, e Diego Mascardi, giovane portiere di prospettiva: entrambi hanno avuto modo di aggregarsi alla squadra in Trentino, Mascardi a ritiro in corso. Petrachi, intanto, ha tenuto le carte coperte, aspettato il momento giusto e poi le ha piazzate tutte insieme sul tavolo: Eray Cömert, Pietro Comuzzo e Kenneth Fitz-Jim. Due difensori centrali e un mediano, tre mosse che iniziano a dare una forma sempre più definita al nuovo Torino.

Il muro granata prende forma un mattone alla volta. Con gli arrivi di Cömert e Comuzzo, Petrachi ha iniziato a rinforzare il reparto che più aveva bisogno di interventi. Il lavoro, però, è tutt'altro che concluso. Fin dall'inizio del mercato il club ha chiarito che Alberto Paleari non sarebbe stato il portiere titolare nonostante sia stato uno dei leader del gruppo durante il ritiro in Trentino e continua a lavorare per consegnare ad Abate un nuovo estremo difensore. In questo senso, Perri è sempre più vicino. Reparto per reparto, ecco dove il Torino deve ancora intervenire da qui alla chiusura del mercato. Mettiamoci comodi.

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