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CALCIOMERCATO TORINO, IL PUNTO

Il Torino ha accelerato sul mercato, ma lo ha fatto con il cronometro che corre. Tre nuovi innesti sono già arrivati sotto la Mole, purtroppo senza passare dal Trentino, dove il ritiro di Pinzolo si è già concluso da un po': Comuzzo, Cömert e Fitz-Jim si sono uniti al gruppo di Ignazio Abate a preparazione già avviata e dovranno recuperare il terreno perso rispetto a chi ha lavorato fin dal primo giorno. Un inserimento inevitabilmente diverso, ma con ancora alcune amichevoli a disposizione per creare intesa, assimilare i meccanismi del tecnico e trovare la condizione migliore.

Dietro alle mosse del Toro c'è una priorità evidente: cancellare i numeri della passata stagione, soprattutto quelli di una difesa a dir poco fragile. La risposta è arrivata con due rinforzi per la retroguardia, Pietro Comuzzo ed Eray Cömert, e con l'arrivo di Kian Fitz-Jim per dare nuove soluzioni alla mediana. Ma il mercato granata non è ancora chiuso: il Torino stringe per Perri, la caccia al portiere è il prossimo tassello da completare.

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