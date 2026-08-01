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CALCIOMERCATO SERIE A

Nuova giornata di mercato, nuove trattative pronte a entrare nel vivo. I club continuano a lavorare tra contatti, negoziazioni e operazioni in fase di definizione, con diverse situazioni che hanno registrato aggiornamenti importanti. Dalle squadre alla ricerca di rinforzi nei reparti più delicati ai giocatori sempre più vicini a una nuova destinazione, il panorama resta in continua evoluzione. Non mancano gli affari già ufficializzati e le piste che potrebbero trasformarsi in qualcosa di concreto nelle prossime ore, con le società impegnate a costruire le rose per la stagione che verrà. Tra Serie A ed estero sono diversi i nomi al centro delle discussioni: ecco tutte le principali notizie di mercato della giornata.

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