Gli aspetti positivi e quelli negativi dell'operazione Fitz-Jim
Pietro Comuzzo: i pro e i contro del nuovo acquisto granata
Con la firma che segna l'ufficialità di Kian Fitz-Jim il Torino aggiunge qualità a un centrocampo che ne aveva disperatamente bisogno. L'olandese classe 2003 arriva dall'Ajax a titolo definitivo, con la missione di diventare uno dei pilastri del nuovo progetto tecnico di Ignazio Abate. Un'operazione che convince sotto molti aspetti, ma che, come ogni investimento su un giovane, porta con sé anche alcune incognite. Ecco i due principali pro e i due possibili contro del nuovo acquisto granata.
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