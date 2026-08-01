"No ai 10 milioni della Roma: Cairo fissa il prezzo per Cacciamani". Sulle colonne di Tuttosport viene dedicato ampio spazio al calciomercato in entrata, in particolar modo sulla situazione legata ad Alessio Cacciamani. Attualmente l’ex Juve Stabia ha attirato l’attenzione di diversi club di Serie A tra cui la Roma: “Il Torino ha respinto un’offerta di 10 milioni per Cacciamani. Il club giallorosso fa sul serio. Gasperini segue l’esterno già da diversi mesi”. Decisivo il volere di Ignazio Abate che vuole trattenere il giovane talento granata, così come anche il direttore sportivo granata Gianluca Petrachi: "Abate se ne è innamorato la scorsa stagione. Gli ha sempre dato fiducia in un crescendo di rendimento. Abate spera, si augura, vuole, ha chiesto che Cacciamani resti. Appartiene alla categoria dei giocatori intoccabili, nei suoi progetti. E una scelta anche lungi-mirante. E pure Petrachi la pensa così, sostanzialmente". Cairo ha fissato il prezzo per l’esterno: "Il presidente granata lo valuta almeno 15 milioni".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna di Tuttosport.

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