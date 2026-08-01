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Tre curiosità su Kian Fitz-Jim

L'approdo di Kian Fitz-Jim all'ombra della Mole rappresenta un innesto interessante per il centrocampo del Torino. L'olandese è infatti un centrocampista totale, con qualità nella gestione del pallone e che può offrire dinamismo e duttilità alla mediana di Ignazio Abate. Divenuto un pedina importante dell'Ajax con Francesco Farioli, che stravedeva per il classe 2003 nato ad Amsterdam. Nella stagione 2024/25 sotto la guida dell'allenatore toscano il centrocampista ho messo a referto 2391 minuti, distribuiti su 44 presenze e conditi con 6 gol e 2 assist. Inoltre, con il suo profilo il Toro si assicura un calciatore di 23 anni con esperienza europea. Di seguito vediamo qualche curiosità e dettaglio sulla crescita e sulla carriera di Kian Fitz-Jim, tre particolarità sull'olandese di cui probabilmente non tutti sono a conoscenza.

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