Ivan Juric è stato presentato ufficialmente al Monza e ha risposto alle domande dei giornalisti in conferenza stampa. L'ex tecnico di Verona e Toro è tornato sul suo recente passato e ha risposto così ad una domanda sulla nuova avventura al Monza e sull'ultimo periodo difficile vissuto prima del suo approdo ai biancorossi, contornato da critiche: "Io penso che la vita è così. Come ha detto il direttore (del Monza), penso che si sono fatti 5 anni nella parte sinistra della classifica in situazioni come Verona, che purtroppo è andata in Serie B o Torino che si è abbassato di nuovo. Fai benissimo e va bene".

Juric: "Avrei voluto Pessina al Toro"

L'allenatore croato ha quindi continuato: "Poi arrivano momenti dove non fai bene per varie ragioni e accetti e vai avanti. Cioè penso che anche la vostra vita è così, cioè fai bene, poi momenti di difficoltà e non bisogna scoraggiarsi e avere le idee forti, chiare, con fiducia e affrontare questa sfida, che per me per come me l'hanno proposta e per come stiamo lavorando fino adesso è affascinante". Juric in merito ad un domanda sul suo legame con Matteo Pessina e su quanto ha inciso la sua presenza nella squadra monzese per convincerlo a sposare il progetto Monza, ha svelato anche un retroscena sul centrocampista italiano, che riguarda da vicino anche i granata: "Pessina lo volevo già al Torino, ma poi ha scelto il Monza".