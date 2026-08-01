Un nuovo match si è aggiunto nel programma della preparazione estiva del Toro: prevista per mercoledì 5 agosto alle 17.30 l'amichevole al Filadelfia contro il Vado. La gara verrà disputata a porte aperte, con i sostenitori granata che potranno avere accesso per seguire la sfida dalle ore 16.00. L'ingresso sarà garantito fino al raggiungimento della capienza massima dell'impianto, che sia attesta a 4000 posti. Lo ha annunciato il Torino attraverso il proprio profilo X ufficiale.

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