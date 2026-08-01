Tutte le informazioni sulla partita amichevole a porte aperte che si disputerà in settimana al Filadelfia
Il calciomercato del Torino dopo un mese (VIDEO)
Un nuovo match si è aggiunto nel programma della preparazione estiva del Toro: prevista per mercoledì 5 agosto alle 17.30 l'amichevole al Filadelfia contro il Vado. La gara verrà disputata a porte aperte, con i sostenitori granata che potranno avere accesso per seguire la sfida dalle ore 16.00. L'ingresso sarà garantito fino al raggiungimento della capienza massima dell'impianto, che sia attesta a 4000 posti. Lo ha annunciato il Torino attraverso il proprio profilo X ufficiale.
Clicca qui per aggiungere Toro News alle tue fonti preferite
Il post social del Torino
Amichevole a porte aperte al Fila! 💪🫂— Torino Football Club (@TorinoFC_1906) August 1, 2026
Mercoledì 5 agosto alle ore 17.30 scenderemo in campo in amichevole contro il Vado presso lo stadio Filadelfia 🐂
I tifosi che vorranno assistere alla partita potranno accedere liberamente all'impianto a partire dalle ore 16.00.… pic.twitter.com/I8dO8weSET
© RIPRODUZIONE RISERVATA