Prima partita al Robaldo per il Toro Primavera. Si tratta di un'amichevole, non di una gara ufficiale, ma comunque è stato un buon test per mettere alla prova i meccanismi impartiti dal tecnico granata e per mettere minuti nelle gambe dopo il ritiro di Spiazzo. I ragazzi di Francesco Baldini hanno vinto per 4-1 contro il Chisola. L'Under 20 del Torino ha stappato il match al minuto 40 del primo tempo con la marcatura di Gabriele Falasca, che aveva trovato la via della rete anche contro il Pinzolo Valrendena nella gara amichevole del ritiro estivo. Poi la Primavera del Toro ha messo in cassaforte la sfida nel secondo tempo portando il risultato sul 4-0 nel giro di 13 minuti.

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Al terzo giro d'orologio della ripresa è stato Filippo Conzato, già in gol sia contro il Pinzolo che contro il Pieve di Bono, ad aprire le danze, portando i granata sul doppio vantaggio. Poi è stata la volta di Liema Olinga che al decimo della seconda frazione ha segnato. Un inizio di secondo tempo scoppiettante per il gruppo di Baldini che solo 3 minuti più tardi ha allungato ancora con la marcatura di Manuel Scacchi, anche lui protagonista di una rete contro la squadra della Val Rendena e con quella della Valle del Chiese. Inutile ai fini del risultato la rete di Giuseppe Mazzone al 30' della ripresa, che ha fissato il punteggio sul 4-1 finale.

Fotografie di Stefano Ferrua

Fotografie di Stefano Ferrua

Fotografie di Stefano Ferrua

Il tabellino della partita

Reti: pt 40’ Falasca, st 3’ Conzato, st 10’ Liema Olinga, st 13’ Scacchi, st 30’ Mazzone

Ammoniti: st 38’ Mazzone

Torino (Primo Tempo): Dorigo, Zaghini, Kugyela, Liema Olinga, Tomic, Tonica, Scacchi, Ferraris, Falasca, Ballanti, Bonacina. A disposizione: Boerleider, Rivas, Nascimento, Gaffurini, Mukerjee, Scibilia, Malidor, Roda, Russo, Gatto, Pellicanò, Conzato, Manzi. Allenatore: Baldini.

Torino (Secondo Tempo): Boerleider (st 37’ Pellicanò), Liema Olinga (st 22’ Mukerjee), Tomic (st 22’ Roda), Scacchi (22’ Scibilia), Rivas, Nascimento, Gaffurini, Malidor, Russo, Gatto, Conzato. A disposizione: Dorigo, Zaghini, Kugyela, Tonica, Ferraris, Falasca, Ballanti, Bonacina, Manzi. Allenatore: Baldini.

Chisola (Primo Tempo): Brezzo, Casazza, Rosano, De Min, Ozara, Tarucco, Emmanuello, Viano, Pereira Lopes, Rastrelli, Brusa. A disposizione: Bahadi, Cattalano, Cavazza, Chessa, Ennasry, Grandi, Mazzone, Messina, Garbellini, Rizzo, Azzeddine, Fossat, Petracca. Allenatore: Ascoli.

Chisola (Secondo Tempo): Bahadi, Cattalano, Cavazza, Chessa (st 22’ Fossat) , Ennasry, Grandi, Mazzone, Messina (st 22’ Azzeddine), Garbellini, Rizzo, Petracca. A disposizione: Brezzo, Casazza, Rosano, De Min, Ozara, Tarucco, Emmanuello, Viano, Pereira Lopes, Rastrelli, Brusa. Allenatore: Ascoli.