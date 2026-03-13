Torino-Parma, le formazioni ufficiali: Pedersen e Adams dal 1′, fuori Lazaro

Il terreno dell'Olimpico-Grande Torino è pronto a ospitare la sfida della ventinovesima giornata tra Torino e Parma. Sia per l'ex di giornata Roberto D'Aversa che per Carlos Cuesta, uno snodo importante per provare a mettersi alle spalle i dubbi sulla permanenza in massima serie. Per l'occasione il tecnico granata schiera Paleari, Coco, Ismajli e Ebosse in difesa. A centrocampo si rivede Pedersen a destra, con Obrador a sinistra e Lazaro in panchina e Ilkhan in mediana, mentre vengono confermati Gineitis e Obrador. Davanti Simeone e Vlasic a supporto di Adams. Passando agli avversari , torna in porta Zion Suzuki. A sua difesa, Delprato, Troilo e Circati. Confermato Cremaschi a destra con Valeri sul versante opposto. In mezzo al campo Sorensen, Keita, Ordonez. In attacco la coppia Pellegrino-Strefezza.