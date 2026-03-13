Il terreno dell'Olimpico-Grande Torino è pronto a ospitare la sfida della ventinovesima giornata tra Torino e Parma. Sia per l'ex di giornata Roberto D'Aversa che per Carlos Cuesta, uno snodo importante per provare a mettersi alle spalle i dubbi sulla permanenza in massima serie. Per l'occasione il tecnico granata schiera Paleari, Coco, Ismajli e Ebosse in difesa. A centrocampo si rivede Pedersen a destra, con Obrador a sinistra e Lazaro in panchina e Ilkhan in mediana, mentre vengono confermati Gineitis e Obrador. Davanti Simeone e Vlasic a supporto di Adams. Passando agli avversari , torna in porta Zion Suzuki. A sua difesa, Delprato, Troilo e Circati. Confermato Cremaschi a destra con Valeri sul versante opposto. In mezzo al campo Sorensen, Keita, Ordonez. In attacco la coppia Pellegrino-Strefezza.
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Torino-Parma, le formazioni ufficiali: Pedersen e Adams dal 1′, fuori Lazaro
Le scelte ufficiali di D'Aversa e Cuesta per la sfida tra granata e ducali per il 29° turno di Serie A
Torino-Parma, le formazioni ufficiali—
TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Ebosse; Pedersen, Ilkhan, Gineitis, Obrador; Vlasic, Simeone; Adams. Allenatore: D'Aversa. A disposizione: Israel, Siviero, Prati, Ilic, Maripan, Anjorin, Kulenovic, Lazaro, Casadei, Nkounkou, Briaghi, Marianucci, Tameze, Zapata, Nije.
PARMA (3-5-2): Suzuki; Delprato, Troilo, Circati; Cremaschi, Sorensen, Keita, Ordonez, Valeri; Pellegrino, Strefezza. Allenatore: Carlos Cuesta. A disposizione: Corvi, Rinaldi, Ndiaye, Valenti, Estevez, Ondrejka, Oristanio, Elphege, Britschgi, Carboni, Nicolussi Caviglia, Mena Martinez.
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