Il Torino conferma nell'amichevole contro la formazione della Liguria il 3-4-2-1, il sistema sul quale Ignazio Abate ha lavorato fin dal ritiro di Pinzolo e già utilizzato nelle amichevoli estive fino adesso. Il tecnico granata, davanti al pubblico di marca granata al Filadelfia, cambia il portiere e due terzi del reparto difensivo, inserendo Mascardi tra i pali e confermando dal primo minuto Comuzzo e ridando una maglia dal 1' a Ismajli e Biraghi. Partono invece dalla panchina Comert e Coco. Sulle corsie agiranno Bianay Balcot a destra e Aboukhlal a sinistra, mentre in mezzo al campo esordio da titolare per Kian Fitz-Jim, affiancato da Luongo, con l'ennesima conferma dall'inizio per il classe 2008. Sulla trequarti c'è Casadei, che agirà insieme a Adams alle spalle dell'unica punta Kulenovic. Ecco le formazioni ufficiali delle due squadre. Non figura tra i convocati invece Gvidas Gineitis e Ivan Ilic.

Formazioni ufficiali di Torino-Vado

: Mascardi; Comuzzo, Ismajli, Biraghi; Bianay Balcot, Fitz-Jim, Luongo, Aboukhlal; Casadei, Adams; Kulenovic.: Paleari, Siviero, Boerlieder, Comert, Vlasic, Oristanio, Simeone, Dembèlè, Coco, Pellini, Carrascosa, Cacciamani, Gabellini, Njie, Ballanti.: Abate.

VADO: Bellocci, Malanca, Rosa, Di Munno, Saltarelli, Gulinelli, Dellepiane, De Rinaldis, Lionetti, Simonetta, Vita. A disposizione: Sala, Costantino, Tiana, Sacchini, Tampieri, Lazzarini, Lischetti, Saiani, Orbaniello, Calvani. Allenatore: Pastorino.

Arbitro: Borello. Assistenti: Mariut-Sperati.