L'edizione odierna di Tuttosport apre con il tema della settimana più caldo e temuto dai tifosi granata: l'interesse della Roma per Alessio Cacciamani. Il club giallorosso, come riportato dal quotidiano, non molla la presa, e Cairo valuta il classe 2007 non meno di una quindicina di milioni. "Il presidente granata sta seguendo direttamente le trattative, non è Petrachi a gestire in prima fila la questione". Lo stesso Gasperini ha indicato Cacciamani come ideale sostituto di Wesley sulla corsia mancina, ma la prime offerte giallorosse erano state rispedite al mittente. "In questi ultimi due giorni si sono registrati nuovi contatti diretti e indiretti. E nuovi incontri sono possibili anche nella giornata odierna, Cairo chiede 15 milioni (a sua volta fa circolare valutazioni ancora più alte, a quota 20 milioni)". Dall'altra parte c'è Cacciamani, che resterebbe volentieri alla corte di Abate e "affida il suo destino all'esito delle trattative tra Roma e Torino. Starà a Cairo. Che non vuole vendere Cacciamani, sulla carta. Ma anche il talentuoso esterno - conclude Tuttosport - ha un prezzo".

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