Dopo il successo ottenuto domenica al Turf Moor in Inghilterra contro il Burnley per 1-0, il Torino torna al Filadelfia per il quinto test della propria estate. Oggi, alle ore 17:30, la squadra di Ignazio Abate affronterà il Vado davanti ai propri tifosi: l'ingresso sarà gratuito fino a esaurimento dei circa 4.000 posti disponibili. Per i granata sarà un'altra occasione per mettere minuti nelle gambe e affinare i meccanismi di gioco in vista dell'esordio, prima in Coppa Italia con la Carrarese e poi in campionato contro il Milan. Ma scopriamo insieme l'avversario dei granata.

Il primo vincitore della Coppa Italia

La promozione in Serie C e le difficoltà economiche

Di fronte ci sarà una delle società più antiche e prestigiose del calcio italiano. Fondato nel 1913,nella finale disputata proprio a Vado Ligure. Un primato che ancora oggi rappresenta il fiore all'occhiello del club rossoblù. Nel corso della sua storia il club ligure ha poi sempre militato in divisioni inferiori e soprattutto di Serie D, almeno fino alla scorsa stagione.

L'ultima stagione ha regalato al Vado una storica promozione tra i professionisti, grazie al primo posto conquistato nel girone A di Serie D. L'estate, però, è stata tutt'altro che semplice. Le difficoltà economiche e organizzative legate al salto di categoria hanno spinto il presidente Franco Tarabotto a valutare persino la possibilità di rinunciare all'iscrizione al campionato di Serie C. Alla fine ha prevalso la volontà di andare avanti e il club ligure ha potuto festeggiare a tutti gli effetti il ritorno tra i professionisti dopo ben 78 anni. Il Vado si presenta così ai nastri di partenza della nuova stagione con grande entusiasmo, ma anche con una rosa profondamente rinnovata, costruita per inseguire l'obiettivo della salvezza. L'amichevole contro il Torino rappresenta quindi un test di assoluto prestigio, utile per misurare il livello della squadra contro una formazione di Serie A reduce dal convincente successo sul campo del Burnley. Allo stesso tempo, però, anche i granata hanno un motivo per non abbassare la guardia. L'ultima volta che hanno affrontato una squadra di Serie C, il Cittadella a Pinzolo, è arrivata una sconfitta per 1-0. Un precedente che ricorda come, in questa fase della preparazione, la categoria conti fino a un certo punto e che il Vado sia un avversario da affrontare con la massima attenzione.