"Vendere per comprare". Questo è il comando con cui apre l'edizione odierna de La Stampa nelle pagine dedicate al Toro. I granata hanno bisogno di monetizzare per intervenire sul mercato con ancora più decisione. La priorità, secondo il quotidiano è mettere muscoli in mediana: "Adesso c'è bisogno di potenza, di una nuova diga nel cuore del gioco, di un ruba palloni, di un mediano di potenza in un centrocampo di tante mezzali (troppe, infatti è lunga la lista delle partenze) e poca interdizione". Il primo nome è Ibrahim Sulemana, classe 2003 dell'Atalanta, che nella ultima stagione si è diviso tra Bologna e Cagliari: "Un metro e ottanta di potenza da piazzare di traverso davanti alla difesa che farebbe comodo ad Abate, così come il fisico di Michael Folorunsho, che di anni adesso ne ha 28 ma non è ancora riuscito a dare stabilità alla sua carriera". Proprio l'italiano, che sta cercando di liberarsi dal Napoli definitivamente è il secondo nome in lizza. Sponda uscite, "coloro che godono di maggior considerazione - prosegue La Stampa - sono essenzialmente Gineitis e Ilkhan. Dai due i granata puntano ad incassare una ventina di milioni complessivi".

Maggiori dettagli nell'edizione odierna de La Stampa