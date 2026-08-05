Il calciomercato del Torino, dopo un mese caratterizzato da una partenza a rilento, ha subito una forte accelerata nella settimana appena trascorsa: nel giro di poche ore, alla corte di Ignazio Abate sono arrivati Pietro Comuzzo, Eray Comert e Kian Fitz-Jim. Comuzzo e Comert sono andati a rinforzare il reparto difensivo del Torino, che necessitava fortemente di essere ricostruito, perché orfano di titolari, Ismajli a parte. I due nuovi difensori hanno risposto subito presente domenica contro il Burnley, con una buona prestazione e mantenendo la porta inviolata. Soprattutto Comuzzo, classe 2005 di San Daniele del Friuli, si è messo in evidenza, risultando uno dei migliori in campo.

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Un messaggio forte e chiaro: Comuzzo e Comert subito dentro

Il nuovo allenatore del Torino non ci ha pensato due volte: Abate ha detto basta alla vecchia retroguardia e ha subito inserito dal 1' i due nuovi acquisti. Segno di come l'ex tecnico della Primavera del Milan avesse bisogno dell'inserimento di due volti che potessero dar nuova linfa ad un reparto in ricostruzione. Pedine affidabili, con carattere e pronte sin da subito ad entrare nei meccanismi e a mettersi al servizio dell'allenatore campano. E Comuzzo e Comert non lo hanno deluso, dimostrando voglia e grinta da mettere a disposizione dell'organico granata. Da non sottovalutare anche la prestazione di Saul Coco. Ordinato e attento. La difesa del Torino ha ancora tanto da perfezionare, ma i due nuovi profili possono aggiungere caratteristiche che non erano presenti nella retroguardia precedente. È presto per dare verdetti, essendo ancora solo calcio d'agosto, ma il Torino potrebbe aver trovato interpreti difensivi convincenti, che si incastrano bene tra loro e che potrebbero sopperire anche ad eventuali indisponibilità di Ardian Ismajli.