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Eray Comert al Torino

Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità ed Eray Comert è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Torino. Il difensore ex Valencia è arrivato da svincolato ed il Toro potrà così contare su un acquisto a parametro zero dall'ampio bagaglio di esperienza. Il Torino va così a rimpinguare un reparto con lacune numeriche e di potenziali titolari, che necessitava di una rifondazione, con un profilo più esperto, dalle numerose presenze e con esperienza in diversi campionati europei. Andiamo a scoprire quali sono i pro e i contro dell'affare Comert per il Toro.

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