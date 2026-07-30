Eray Comert è ufficialmente un nuovo difensore del Toro: ecco quali sono i pro e contro dell'ex Valencia
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Eray Comert al Torino
Nella giornata di ieri è arrivata l'ufficialità ed Eray Comert è diventato a tutti gli effetti un nuovo giocatore del Torino. Il difensore ex Valencia è arrivato da svincolato ed il Toro potrà così contare su un acquisto a parametro zero dall'ampio bagaglio di esperienza. Il Torino va così a rimpinguare un reparto con lacune numeriche e di potenziali titolari, che necessitava di una rifondazione, con un profilo più esperto, dalle numerose presenze e con esperienza in diversi campionati europei. Andiamo a scoprire quali sono i pro e i contro dell'affare Comert per il Toro.
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