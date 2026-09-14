Al termine di Torino-Roma 0-2 il tecnico granata si è presentato in sala conferenze per parlare della partita. Di seguito le sue risposte alle domande dei giornalisti.

C’è del rammarico per la partita di questa sera? La scelta di lasciare Cacciamani in panchina è stata tecnica?

“C’è rammarico perché i ragazzi dopo un primo tempo in cui non hanno espresso tutto il loro potenziale hanno fatto un secondo tempo di alto livello, creando tre palle gol. Dobbiamo cercare di essere più cinici. Siamo sempre rimasti in partita con orgoglio e questo è quello che ci portiamo a casa questa sera. Nelle scelte era in dubbio il Cholo e così ho scelto di dare minutaggio a Belghali. Cacciamani ha portato energia anche Bragança. I nuovi arrivati si vedranno al meglio dopo la sosta”.

Un altro gol preso per errori. Quanto pesa?

“Credo che la squadra abbia chiuso bene le fasce della Roma. Dobbiamo diminuire gli errori dei singoli perché cambiano le partite. Ormai mancavano cinque minuti alla fine del primo tempo e inizi sicuramente in modo diverso”.

E’ mancata pulizia tecnica negli ultimi metri nel secondo tempo?

“Le occasioni le abbiamo create nitide, ci serve più cattiveria. Sono arrivate palle giuste e Simeone ne ha ripulite tante. Non vedo l’ora che si sblocchi”.

Comincia ad avere dubbi su Perri?

“Perri è un ragazzo che deve ritrovare forma ottimale. Deve crescere nelle scelte e sicuramente migliorerà. Noi non arretriamo di un millimetro nella nostra proposta perché alla lunga può darti vantaggio. Dobbiamo diminuire gli errori individuali perché altrimenti si fa fatica ad andare sempre sotto”.

Il Toro ha dimostrato meno coraggio?

“Loro hanno fatto mezz’ora di grande pressione e noi potevamo metterci più personalità per ripulire le palle. Davanti non abbiamo grande struttura per andare in modo diretto, dobbiamo creare palle gol. Nel secondo tempo abbiamo tolto dominio alla Roma. Questo deve darci fiducia e rammarico allo stesso tempo”.

A che punto è la condizione di Bragança?

“Se avesse avuto la gamba diversa andava in porta. La palla non gli scotta e non vediamo l’ora di farlo lavorare nella sosta per alzare la condizione. Contento anche di Ilkhan, ci tornerà utile”.