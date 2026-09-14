Il Torino non dà continuità alla bella vittoria di Firenze. La Roma fa quel che deve vincendo 2-0 con Malen e Pisilli. I granata dopo un buon avvio alla lunga cedono e danno spazio alle folate giallorosse.

Le scelte: Abate si affida a Simeone, panchina per Cacciamani

Primo tempo: buon inizio del Torino, poi esce la Roma

Il tecnico granata conferma il 3-5-2 visto nelle ultime uscite. Tra i pali c'è Lucas Perri nonostante la sfida dai due volti contro la Fiorentina. In difesa ecco Cömert a destra, con Coco e Comuzzo a completare il reparto. Sulla fascia destra non c'è Cacciamani, ma Belghali, mentre a sinistra confermato Fortini. In mezzo Fitz-Jim con Mandragora e Gineitis. In avanti il tandem Vlasic-Simeone.Avvio con ritmi buoni sia da una parte che dall'altra. Il Torino ha un bell'atteggiamento, non lesina sul pressing della Roma e prova a non buttare mai la sfera. Proprio da questa situazione nasce al 4' una situazione molto interessante sulla trequarti per i granata, con Fitz-Jim che però pecca di qualità nel servizio centrale per l'inserimento di Vlasic. Gli ospiti non restano a guardare e, sempre parlando di qualità, si affidano ai tre tenori in avanti. La truppa di Gasperini cresce di tono e al 10' colleziona la prima palla-gol del primo tempo con un bel cross di Hermoso per Malen. L'olandese da ottima posizione non riesce a ribadire di testa in tuffo, ma nella situazione è evidente l'errore in marcatura di Saul Coco. Due minuti dopo Malen recupera palla e serve in campo aperto Soulé, su cui chiude ottimamente Cömert. Sulla ribattuta Malen prova a battere Perri senza successo. La pressione è costante, l'uno contro uno dei giocatori di Gasperini crea qualche problema al Torino in fase di costruzione dal basso e infatti la Roma al 22' conquista palla e mette Lulli nelle condizioni di puntare Vlasic sulla sinistra.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 14: Donyell Malen of AS Roma scores his team’s first goal during the Serie A match between Torino FC and AS Roma at Stadio Olimpico Grande Torino on September 14, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Valerio Pennicino/Getty Images)

L'esterno giallorosso prende il tempo al capitano del Torino con un tunnel e serve un rasoterra su cui Coco rischia l'autogol mettendo fuori. Il primo squillo dei granata arriva al 30' con una bella uscita di Cömert: arrivato al limite l'ex Valencia calcia però alto. E ancora al 32', su un angolo per la Roma, la squadra di Abate riparte in contropiede con Fitz-Jim, Simeone e Vlasic. Il passaggio dell'olandese al Cholito è ancora impreciso. Due situazioni che però ridanno fiducia al Torino, che al 32' calcia per la prima volta in porta con una staffilata di Mandragora respinta dall'attento Svilar. La gara torna così sull'equilibrio, ma a romperlo è un errore di misura di Perri al 39'. Il portiere sbaglia il passaggio e la palla viene recuperata sulla trequarti da Mancini. Il difensore serve Dybala, che appoggia per Malen. L'olandese in area di rigore viene prima stoppato da Perri, ma sulla ribattuta è lesto con la punta a sbloccare il risultato. Un errore di natura tecnica punisce ancora i granata in questo avvio di stagione.

Secondo tempo: Roma in controllo, Torino pericoloso solo una volta

La seconda frazione di gioco si apre con due cambi nelle file granata: Bragança e Cacciamani per Gineitis e Belghali. La manovra dei granata resta lenta, se non per un paio di spunti di Cacciamani nei primi otto minuti di gioco. Dall'altra parte la Roma continua a fare il bello e cattivo tempo e al 54' si presenta in area con Molina dopo uno splendido scambio con Malen. Palla alta, ma con troppa facilità l'argentino si è inserito tra le maglie della difesa. Gasperini al 57' concede minuti a Mora e Castro per Soulè e Malen. Subito dopo il cambio il Torino combina l'occasione più ghiotta della sfida: Bragança imbecca con un pallone geniale in area di rigore Simeone, ma Svilar esce e con la mano respinge il tentativo del Cholito. Sfumata l'occasione Abate si gioca il terzo cambio con Ilkhan al posto di Fitz-Jim. Non una bella prestazione per l'olandese, troppo compassato. Ci prova anche Mandragora al 61' con una punizione conquistata da Simeone, bravo a far ammonire nell'occasione Hermoso.

TURIN, ITALY - SEPTEMBER 14: Rolando Mandragora of Torino FC in action during the Serie A match between Torino FC and AS Roma at Stadio Olimpico Grande Torino on September 14, 2026 in Turin, Italy. (Photo by Stefano Guidi - Torino FC/Torino FC 1906 via Getty Images)

L'ex Fiorentina calcia bene, ma Svilar si fa trovare pronto sulla traiettoria. La pressione del Torino è sicuramente più costante e Gasperini opta per rinfoltire il centrocampo con gli ingressi di De Roon e Koné per Dybala e Cristante. Dall'altra parte l'ingresso di Ilkhan porta qualcosa al centrocampo granata: da un suo lancio al 67' nasce una bella situazione per Simeone, che però non riesce a replicare. E la Roma, di certo, non resta a guardare anche con il freno a mano tirato: Mora recupera palla e favorisce Molina, che calcia in porta al 70'. Perri copre bene il destro velenoso dell'argentino. L'occasione però è una fotografia della gara del Torino: tanta difficoltà ad uscire in maniera pulita palla a terra. Ci riesce Bragança poco dopo, costringendo al fallo e al giallo Pisilli. Abate si gioca anche la carta Rodriguez per Fortini. La gara vive una fase di stanca, poche azioni e tanti errori da parte del Torino, che più di una volta torna indietro con la sfera anziché andare avanti. L'ultima mossa di Abate è Zapata per Mandragora all'83', quella di Gasperini è Rensch per Lulli. Nei quattro minuti di recupero i giallorossi amministrano bene e anzi, raddoppiano con Pisilli allo scadere.

Dopo la bella vittoria di Firenze arriva un'altra brutta sconfitta per il Torino. La Roma, pur non brillando, vince con il minimo indispensabile. I granata pagano l'errore tecnico di Perri nel primo tempo e un secondo tempo troppo fumoso: tranne la chance di Simeone la squadra di Abate non è mai stata pericolosa.