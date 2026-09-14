I voti della sfida valida per la quarta giornata di Serie A
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Le pagelle
Era complicato, senza dubbio. Ma la Roma è venuta a Torino a vincere col minimo indispensabile, sfruttando gli errori dei granata e concedendo poco. Il Toro ha provato a reagire nella ripresa, senza però riuscire a rimettere in piedi la partita. Di seguito le pagelle di Torino-Roma 0-2.
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