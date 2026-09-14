I voti della sfida valida per la quarta giornata di Serie A

Matteo Curreri
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Fiorentina-Torino 1-2, i giocatori granata a salutare i tifosi (VIDEO)

Le pagelle

Era complicato, senza dubbio. Ma la Roma è venuta a Torino a vincere col minimo indispensabile, sfruttando gli errori dei granata e concedendo poco. Il Toro ha provato a reagire nella ripresa, senza però riuscire a rimettere in piedi la partita. Di seguito le pagelle di Torino-Roma 0-2.

Torino FC v AS Roma - Serie A 2026/27

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