Risposta secca, laconica: "No". Non rilascia commenti il presidente del Torino Urbano Cairo ai giornalisti che si sono fermati allo stadio Olimpico Grande Torino per ottenere alcune dichiarazioni dal patron granata. La formazione di Abate è uscita sconfitta con il risultato di 0-2 dalla sfida casalinga contro la Roma: per Gasperini in rete Malen e Pisilli.

Terza sconfitta in quattro giornate, dunque, per la formazione granata che resta ancorata a tre punti, con la sola vittoria di Firenze della terza giornata. Sconfitta che non ha fatto piacere, naturalmente, al patron del Torino. Cairo, a differenza di quanto accaduto frequentemente nelle gare casalinghe delle ultime stagioni, non ha rilasciato alcuna dichiarazione ed è andato velocemente via dallo stadio Olimpico Grande Torino dopo la sconfitta contro la Roma.