Ignazio Abate è intervenuto ai microfoni di DAZN durante il postpartita di Torino-Roma, gara valida per la quarta giornata di Serie A 2026/27. Ecco qui le sue dichiarazioni.

Quali sono le cose positive che si porta dietro e quali quelle negative? "L'ottimo secondo tempo della squadra. Quando capita l'occasione, contro queste grandi squadre, bisogna essere più cinici. Spiace per il secondo gol perché cambia la concezione della gara, ma i ragazzi hanno fatto una buona partita".

Pensa che la strada del palleggio sia quella giusta per avere più qualità? "Assolutamente. Nel primo tempo siamo stati forse poco coraggiosi, non abbiamo messo grandissima qualità. Contro queste squadre devi avere qualità per smorzare il loro possesso. Nel secondo tempo i ragazzi ce l'hanno messa tutta, abbiamo creato due o tre presupposti importanti. Nella ripresa non ricordo grandi azioni della Roma. Questo secondo tempo mi lascia veramente ben sperare".

Abbiamo ammirato Braganca. Che giocatore è e quanto manca per vederlo al 100%? "E' un giocatore molto importante per noi, di personalità e qualità. Non ha fatto il ritiro in Portogallo, piano piano gli sto dando minutaggio. Dopo la sosta sicuramente sarà pronto".

Simeone nonostante il problema alla schiena ha giocato una bella prestazione. Che esempio è? "Simeone è un leader. E' uno dei capitani di questo spogliatoio. Ha stretto i denti, perché non stava affatto bene. Nel primo tempo l'abbiamo servito poco, nel secondo tempo invece ha retto bene le palle giuste che gli sono arrivate. E' un giocatore molto importante per noi e spero che si sblocchi presto".