Toro News Award 2026/27: votate i migliori granata di Torino-Roma (SONDAGGIO)
Toro News Award 2026/27: votate i migliori granata di Torino-Roma (SONDAGGIO)
Quali sono stati secondo voi i migliori giocatori granata nella sconfitta per 0-2 contro la Roma?
Redazione Toro News
Torino-Roma 0-2: il commento del match dei granata (VIDEO)
Non riesce il colpaccio del Torino in casa contro la Roma: la formazione di Gasperini si impone su quella di Abate per due reti a zero, firmate Malen e Pisilli. Gara non da buttare, comunque, per la formazione granata che ha alcuni spunti per trovare punti nelle prossime giornate. Come sempre, torna l'appuntamento con il TN Award: votate il sondaggio qui sotto per esprimere la vostra preferenza. Chi sono stati i due granata migliori della partita secondo voi?
Chi sono stati i migliori granata contro la Roma?
La classifica del TN Award 2026/27
Fitz-Jim: 9
Mandragora: 5
Njie: 5
Adams: 4
Ismajli: 3
Cacciamani: 1
Le regole del Toro News Award
Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).
L'albo d'oro del Toro News Award
2017/18: Nicolas Nkoulou;2018/19: Andrea Belotti;2019/20: Salvatore Sirigu;2020/21: Andrea Belotti;2021/22: Gleison Bremer;2022/23: Antonio Sanabria;2023/24: Alessandro Buongiorno;2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;2025/26: Nikola Vlasic.