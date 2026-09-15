Non riesce il colpaccio del Torino in casa contro la Roma: la formazione di Gasperini si impone su quella di Abate per due reti a zero, firmate Malen e Pisilli. Gara non da buttare, comunque, per la formazione granata che ha alcuni spunti per trovare punti nelle prossime giornate. Come sempre, torna l'appuntamento con il TN Award: votate il sondaggio qui sotto per esprimere la vostra preferenza. Chi sono stati i due granata migliori della partita secondo voi?

Chi sono stati i migliori granata contro la Roma? Perri Comert Coco Comuzzo Belghali Gineitis Mandragora Fitz-Jim Fortini Vlasic Simeone Cacciamani Bragança Ilkhan Rodriguez Zapata Bragança 45% 13 voti Mandragora 17% 5 voti Belghali 10% 3 voti Cacciamani 10% 3 voti Ilkhan 7% 2 voti Perri 3% 1 voti Comuzzo 3% 1 voti Fortini 3% 1 voti Comert 0% 0 voti Coco 0% 0 voti Gineitis 0% 0 voti Fitz-Jim 0% 0 voti Vlasic 0% 0 voti Simeone 0% 0 voti Rodriguez 0% 0 voti Zapata 0% 0 voti Scegli fino a 2 risposte Vota Mostra i risultati

La classifica del TN Award 2026/27

Fitz-Jim: 9

Mandragora: 5

Njie: 5

Adams: 4

Ismajli: 3

Cacciamani: 1

Le regole del Toro News Award

Come si svolge questa competizione? Dopo ogni partita di campionato verrà pubblicato sul nostro sito un sondaggio, in cui chiederemo a ogni utente di indicare due voti per scegliere i due giocatori del Torino che più si sono distinti in quel singolo match. Ai calciatori, in base al numero di voti, verranno attribuiti dei punteggi: 5 punti al più votato, 3 punti al secondo più votato, 1 punto al terzo. Al termine della stagione, il calciatore del Torino che risulterà avere conquistato più punti si aggiudicherà il Toro News Award 2026/2027 succedendo nell'albo d'oro a Nikola Vlasic, vincitore dell'edizione 2025/2026. I sondaggi avranno la durata di 24 ore. (NOTA BENE: Nella visualizzazione dei risultati, poiché ogni lettore ha due preferenze, le percentuali si riferiscono al numero totale dei votanti: ad esempio, se un giocatore coglie il 50% dei voti, significa che è ricaduto in una delle due preferenze della metà dei votanti totali).

L'albo d'oro del Toro News Award

2017/18: Nicolas Nkoulou;

2018/19: Andrea Belotti;

2019/20: Salvatore Sirigu;

2020/21: Andrea Belotti;

2021/22: Gleison Bremer;

2022/23: Antonio Sanabria;

2023/24: Alessandro Buongiorno;

2024/25: Vanja Milinkovic-Savic.;

2025/26: Nikola Vlasic.