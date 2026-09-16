Diramate le designazioni ufficiali per le gare della quinta giornata di Serie A

Andrea Novello
Screenshot

I Top e Flop di Torino-Roma (VIDEO)

L'AIA ha diramato le designazioni arbitrali per la quinta giornata del campionato di Serie A 2026/27. Sarà a dirigere Bologna-Torino, in programma sabato 19 settembre alle ore 15:00 allo Stadio Renato Dall'Ara. L'arbitro della sezione di Torre Annunziata sarà Marco Guida, coadiuvato dagli assistenti Baccini e Zanellati, con Allegretta quarto ufficiale. Al Var è stato designato Santoro, mentre il ruolo di Avar sarà affidato a Camplone. Di seguito, tutte le designazioni arbitrali.

Le designazioni arbitrali della 5ª giornata di Serie A

MONZA – SASSUOLO Venerdì 18/09 h. 20.45

PERENZONI

Udinese Calcio v Juventus - Serie A

MASTRODONATO – COLAIANNI

IV: PAIRETTO

VAR: AURELIANO

AVAR: BARONI

BOLOGNA – TORINO Sabato 19/09 h. 15.00

GUIDA

BACCINI – ZANELLATI

IV: ALLEGRETTA

VAR: SANTORO

AVAR: CAMPLONE

UDINESE – CAGLIARI Sabato 19/09 h. 15.00

MANGANIELLO

BIANCHINI – PISTARELLI

IV: RAPUANO

VAR: COSSO

AVAR: GHERSINI

ROMA – INTER Sabato 19/08 h. 18.00

MASSA

MELI – BERTI

IV: MARESCA

VAR: MAZZOLENI

AVAR: DI PAOLO

VENEZIA – LAZIO Sabato 19/09 h. 20.45

SOZZA

BERCIGLI – ZINGARELLI

IV: BONACINA

VAR: PEZZUTO

AVAR: PICCININI

FIORENTINA – NAPOLI h. 12.30

DOVERI

COSTANZO – PASSERI

IV: FOURNEAU

VAR: GARIGLIO

AVAR: PEZZUTO

FROSINONE – COMO h. 15.00

CHIFFI

PERETTI – ROSSI M.

IV: FELICIANI

VAR: GHERSINI

AVAR: RUTELLA

PARMA – GENOA h. 15.00

MARIANI

BINDONI – ZEZZA

IV: DI MARCO

VAR: DI PAOLO

AVAR: MAZZOLENI

JUVENTUS – ATALANTA h. 18.00

ZUFFERLI

TEGONI - COLAROSSI

IV: MARCENARO

VAR: MARINI

AVAR: GIUA

MILAN – LECCE h. 20.45

LA PENNA

LO CICERO – VECCHI

IV: TREMOLADA

VAR: MAGGIONI

AVAR: SANTORO

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Commenta
Commenti
Tutti
Leggi altri commenti