Il centrocampista serbo fa lo scherzetto al suo ex allenatore con un doppio assist, Gabellini... il weekend dei prestiti granata
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Torna il consueto appuntamento con Italia Granata per passare in rassegna il rendimento dei giocatori del Toro in prestito nei vari campionati italiani e stranieri. Come saranno andati i granata in prestito nel weekend appena trascorso? Dalla Serie A alla Serie C, fino all'estero: ecco i risultati e le prestazioni.
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