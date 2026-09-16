Il calciomercato da poco concluso ha rivoluzionato tutti i reparti del Torino, tranne uno. L’attacco. Fa specie evidenziare che, dopo le prime cinque partite, risiedano proprio qui le preoccupazioni maggiori per quanto si è visto in campo. Sono cambiati i due portieri e i quattro laterali, in difesa sono rimasti Coco e Ismajli, a centrocampo confermati i soli Gineitis, Ilkhan e Casadei. Là davanti, invece, la società ha optato per confermare i senatori, i capitani, coloro che dovrebbero rappresentare lo zoccolo duro dal punto di vista tecnico ma anche e soprattutto sul piano caratteriale. Ebbene, per ora non è così.

Adams unica certezza, Simeone continua a non convincere

Solo Che Adams ha iniziato bene la stagione, con due bellissimi gol. E dire che lo scozzese, alla fine della scorsa stagione, era dato sul banco dei partenti. Invece rappresenta oggi l’unica vera certezza dell’attacco granata. Ed è notizia delle ultime ore la lesione muscolare che lo terrà fuori almeno per il match di Bologna. Quanto alle altre punte, c’è da riflettere.Perplessità che il campo - al netto del match con la Roma, in cui era acciaccato - fin qui non ha smentito e che assumono ancora più consistenza se si guarda al suo curriculum. Il Cholito, infatti, in ogni sua avventura italiana ha vissuto un calo di rendimento tra il primo e il secondo anno delle sue varie esperienze (Fiorentina, Cagliari e Napoli) quando non se n’è andato dopo una sola stagione (Genoa e Verona). Come se le sue motivazioni calassero sensibilmente non appena riesce a imporsi in un contesto.

Zapata e Vlasic da ritrovare, dietro di loro poche certezze

Le certezze dell’estate sono diventate i dubbi dell’autunno

Per Duvan Zapata il discorso ovviamente è diverso. Non sono le motivazioni che mancano al colombiano, il tema è piuttosto la condizione atletica che non è più quella di un tempo, vuoi per l’età non più verdissima, vuoi per i continui problemi fisici. Siamo certi che il colombiano le tenterà tutte per dimostrare di poter essere ancora protagonista, ma non può essere lui l’uomo a cui affidare le redini dell’attacco. Capitolo Nikola Vlasic, che non è un attaccante ma resta il fulcro delle trame offensive: a nostro avviso, la questione è soprattutto tattica. Le sue qualità tecniche non si possono discutere, ma al momento Abate non è ancora riuscito a valorizzarle al meglio. Se il croato sta bene, sa cambiare il volto del Toro, però fin qui non ha ancora trovato la posizione giusta in campo e la squadra non riesce a imbeccarlo tra le linee. A completare la rosa dei giocatori offensivi ci sono poi Sandro Kulenovic e Pietro Pellegri, che per motivi diversi non possono essere sicuramente i salvatori della patria: il primo per evidenti limiti tecnici, il secondo per la ben nota fragilità fisica che lo tiene di fatto fuori squadra.L’unico attaccante andato in gol è Adams, ma si è infortunato. Gli altri, fin qui, per motivi diversi marcano visita. Le scelte della società in merito – dal rinnovo di Zapata alla mancata cessione di Simeone al River Plate, passando per l’acquisto lo scorso gennaio di Kulenovic – oggi appaiono del tutto criticabili. È stato cambiato tutto meno un reparto che ad oggi è il peggiore. Certo, il contesto va considerato: il Toro è ancora un cantiere aperto, sono passate pochissime partite e Abate ha in mano il gruppo al completo solo da quindici giorni. Contro la Roma, poi, si è vista una squadra certamente viva. Però i campanelli d’allarme, riguardo l’attacco del Toro, si sentono nitidi.