Rampanti: “Paleari? Vi assicuro che certe voci di mercato infastidiscono”
Serino analizza così i temi in casa Toro dopo Milan-Torino 3-2
Serino analizza così i temi in casa Toro dopo Milan-Torino 3-2
Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il tecnico ha riportato il Toro a un livello più consono alle sue qualità. Ora tre partite per chiudere la salvezza"
Serino analizza così i temi caldi in casa Toro dopo la vittoria contro il Parma
Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il limite è stato oltrepassato e non si può non sottolinearlo"
I voti ai protagonisti della sfida valevole per la 29esima giornata di Serie A 2025/26
Nelle ultime settimane molti tifosi si sono chiesti perché non venga comunicato il numero degli spettatori presenti all’Olimpico Grande Torino
Serino analizza così i temi di casa Toro dopo la sconfitta di Napoli
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la vittoria contro la Lazio
Vagnati e Baroni sono stati gli artefici di una programmazione tecnico-tattica sbagliata. Ora Petrachi e D’Aversa possono normalizzare la situazione
Serino analizza così la situazione complicata in casa Toro, dopo l’arrivo di D’Aversa al posto di Baroni
La gestione tecnica di Baroni è stata un disastro: non è mai stato un valore aggiunto. Andava sostituito prima, ora può essere troppo tardi
Il tecnico perde credibilità: non basta assumersi responsabilità, i problemi restano. E ora si infastidisce anche Cairo…
Torna "L'editoriale" del direttore Gianluca Sartori - Fallita un’occasione enorme per mettersi al sicuro. Occorre fare punti al più presto: la squadra non ha la tempra morale per sostenere la…
L’obiettivo minimo è cogliere altri quattro punti, come con Lecce e Fiorentina. In seguito, Petrachi e Cairo valuteranno se confermare Baroni
Giocatori senza carattere e tecnico confuso: troppe figure inadeguate in casa Torino. Ma chi comanda è il primo responsabile
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la vittoria di Reggio Emilia contro il Sassuolo
Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "Si può passare un Natale sereno ma sarà fondamentale non fare passi indietro sul piano dell’atteggiamento e non perdersi in quegli inspiegabili…
I voti ai protagonisti della sfida valida per la 16esima giornata di Serie A 2025/2026
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la vittoria contro la Cremonese
Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "Un responsabile dell’area tecnica è chiamato a metterci la faccia, a spiegare quello che si può spiegare"
Serino analizza così la sfida andata in scena tra i granata e i rossoneri
Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "l’obiettivo del Torino al momento non può che essere quello di fare il prima possibile quaranta punti"
I voti ai protagonisti della sfida valevole per la 14esima di Serie A 2025/2026
Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "A un terzo di campionato, il bilancio non è positivo: Baroni ha un punto in meno di Vanoli"
I voti ai protagonisti della sfida del Via del Mare
Serino analizza così i temi caldi di casa Toro dopo la disfatta contro il Como
Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "L’umiliazione subìta non è un incidente di percorso ma un campanello di allarme, perché..."
Serino analizza così i temi caldi in casa Toro dopo il pareggio nel derby
È un Toro non ancora convinto delle sue qualità: nel primo tempo prudenza davvero eccessiva
Le parole del difensore granata dopo la stracittadina d'andata tra Juventus e Torino valevole per l'undicesima giornata di Serie A