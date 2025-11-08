Toro News
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Gianluca Sartori

Direttore

In Toro News come redattore dal 2013, come direttore dal 2016.

NUOVE RUBRICHE TORONEWS

D'Aversa il "normalizzatore"

G. Sartori

Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il tecnico ha riportato il Toro a un livello più consono alle sue qualità. Ora tre partite per chiudere la salvezza"

NUOVE RUBRICHE TORONEWS

Il letame e gli auguri di morte sono utili?

G. Sartori

Torna L'Editoriale del direttore di Toro News Gianluca Sartori: "Il limite è stato oltrepassato e non si può non sottolinearlo"

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Due svolte necessarie

G. Sartori

Vagnati e Baroni sono stati gli artefici di una programmazione tecnico-tattica sbagliata. Ora Petrachi e D’Aversa possono normalizzare la situazione

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È un Toro scarso. Ma non così tanto scarso

G. Sartori

La gestione tecnica di Baroni è stata un disastro: non è mai stato un valore aggiunto. Andava sostituito prima, ora può essere troppo tardi

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (2)

La lotta salvezza non è per questo Toro

G. Sartori

Torna "L'editoriale" del direttore Gianluca Sartori - Fallita un’occasione enorme per mettersi al sicuro. Occorre fare punti al più presto: la squadra non ha la tempra morale per sostenere la…

NUOVE RUBRICHE TORONEWS (4)

Il momento della vergogna

G. Sartori

Giocatori senza carattere e tecnico confuso: troppe figure inadeguate in casa Torino. Ma chi comanda è il primo responsabile

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Petrachi, due su due: non è solo una coincidenza

G. Sartori

Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "Si può passare un Natale sereno ma sarà fondamentale non fare passi indietro sul piano dell’atteggiamento e non perdersi in quegli inspiegabili…

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Il flop di Vagnati e il timore di Cairo

G. Sartori

Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "Un responsabile dell’area tecnica è chiamato a metterci la faccia, a spiegare quello che si può spiegare"

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Bisogna dirselo: obiettivo salvezza

G. Sartori

Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "l’obiettivo del Torino al momento non può che essere quello di fare il prima possibile quaranta punti"

RUBRICHE TORONEWS (7)

Presente e prospettive di questo Torino

G. Sartori

Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "A un terzo di campionato, il bilancio non è positivo: Baroni ha un punto in meno di Vanoli"

RUBRICHE TORONEWS (5)

Organizzazione batte confusione 5-1

G. Sartori

Torna "L'Editoriale" del direttore Gianluca Sartori: "L’umiliazione subìta non è un incidente di percorso ma un campanello di allarme, perché..."

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Un derby giocato solo a metà

G. Sartori

È un Toro non ancora convinto delle sue qualità: nel primo tempo prudenza davvero eccessiva