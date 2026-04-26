I voti ai protagonisti della sfida valida per la 34esima giornata di Serie A 2025/2026
LE PAGELLE
Termina Torino-Inter, è il momento delle pagelle. Bella soddisfazione per i granata di D'Aversa, che fermano i futuri campioni d'Italia dell'Inter con una bella rimonta: da 0-2 a 2-2, grazie alle reti di Simeone e Vlasic. Una fiammata in un finale di stagione che sembrava potersi spegnere dopo il brutto pareggio di Cremona. Ed è un risultato che ci sta, per quello che si è visto in campo.
Per quanto riguarda i singoli, sicuramente sono Simeone e Vlasic, i due leader tecnici della squadra, a meritarsi un applauso. Piace però in modo particolare Ilkhan per come sta in campo a testa alta dirigendo il traffico contro avversari di qualità. Njie entra bene.
DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-INTER 2-2
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