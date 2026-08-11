Ha trascorso il ritiro di Pinzolo con la prima squadra di Abate, ma il suo destino, almeno per la prossima stagione, sarà lontano da Torino. Marco Dalla Vecchia, come riportato da Gianluca Di Marzio, ha attirato su di sé l'interesse del Lecce. Il centrocampista classe 2005 è reduce da una stagione in prestito in Serie B alla Virtus Entella, dove ha collezionato 32 presenze. Il Torino lo aveva ceduto a titolo temporaneo nell'estate del 2025, con l'obiettivo di permettergli di confrontarsi per la prima volta con il calcio professionistico e misurarsi con una categoria molto più competitiva rispetto al campionato Primavera, dove era stato protagonista in precedenza con il Toro, indossando anche la fascia da capitano.

Evidentemente Abate non lo ha considerato ancora pronto per restare in Serie A al Toro, ma Dalla Vecchia potrebbe comunque avere l'opportunità di rimanere nel massimo campionato italiano. Il club salentino vuole rinforzare la propria mediana e il giovane granata è tra i nomi sul taccuino del direttore sportivo giallorosso Stefano Trinchera. Il giocatore è in scadenza a luglio 2027 e il Toro potrebbe perderlo a zero tra un anno se non decidesse di rinnovargli il contratto. Per questo venderlo già quest'estate potrebbe essere la soluzione più conveniente per il club granata.