Il Torino, a pochi giorni dall'inizio della stagione, è nel pieno del calciomercato. Oltre ai possibili innesti per rinforzare la rosa a disposizione di Ignazio Abate, i granata devono fare i conti anche con l'interesse di diversi club per alcuni giocatori attualmente in rosa. Nelle ultime ore sono emersi nuovi interessamenti per Alieu Njie. Sullo svedese, rimasto in campo per 77 minuti contro l'Avellino dopo essere uscito anzitempo per un problema fisico contro il Vado, arrivano le sirene della Premier League.

Njie: l'offerta del Crystal Palace

Secondo quanto riportato da Alfredo Pedullà, il Crystal Palace fa sul serio: l'offerta del club londinese potrebbe arrivare a circa 20 milioni di euro complessivi, con una base fissa di 12-13 milioni e una serie di bonus più o meno semplici da raggiungere. Il club di Selhurst Park, però, non è l'unico sulle tracce del classe 2005: c'è anche il Salisburgo, che avrebbe messo sul piatto una cifra inferiore. Ora spetta al Torino decidere quale strada prendere per il futuro di Njie, che contro la Carrarese potrebbe iniziare la sua terza stagione in prima squadra dopo il percorso compiuto nel settore giovanile granata.

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