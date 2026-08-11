Alieu Njie è senza dubbio uno dei profili più interessanti del mercato del Torino.

L’esterno svedese classe 2005 può essere impiegato sia sulla fascia sia alle spalle della punta, ruolo in cui Abate lo ha provato finora con successo. Le sue qualità non sono passate inosservate considerando anche la giovane età e diversi club hanno iniziato a muoversi concretamente per provare ad assicurarselo. Dopo l’interesse e l'importante offerta del Crystal Palace che con i bonus raggiungerebbe i venti milioni di euro, sul giocatore si registra infatti anche il rilancio del Salisburgo che nel mirino ha messo anche Gineitis e che adesso alza ulteriormente la propria proposta anche per lo svedese. A riferire gli ultimi aggiornamenti è Alfredo Pedullà: 10-11 milioni base fissa più bonus ed eventuale percentuale da futura rivendita. L'offerta potrebbe spingere il Torino a valutare attentamente la situazione nelle prossime settimane.