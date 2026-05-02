I voti ai protagonisti della sfida valida per la 35esima giornata di Serie A 2025/2026
Udinese-Torino 2-0: il film della partita
LE PAGELLE
Termina Udinese-Torino ed è il momento delle pagelle. Partita davvero scialba dei granata che tornano a perdere dopo quattro partite: 2-0 in casa dei bianconeri. Prestazione piatta e senza carattere da parte degli uomini di D'Aversa, che pagano le assenze ma anche una palese mancanza di stimoli.
QUI LA CRONACA DI UDINESE-TORINO 2-0
Per quanto riguarda i singoli, nessun granata raggiunge la sufficienza. I peggiori sono probabilmente Obrador e Gineitis, ma sbaglia anche Paleari e Simeone si divora un gol.
DI SEGUITO LE PAGELLE DI UDINESE-TORINO 2-0
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