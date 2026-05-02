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LE PAGELLE

Termina Udinese-Torino ed è il momento delle pagelle. Partita davvero scialba dei granata che tornano a perdere dopo quattro partite: 2-0 in casa dei bianconeri. Prestazione piatta e senza carattere da parte degli uomini di D'Aversa, che pagano le assenze ma anche una palese mancanza di stimoli.

QUI LA CRONACA DI UDINESE-TORINO 2-0

Per quanto riguarda i singoli, nessun granata raggiunge la sufficienza. I peggiori sono probabilmente Obrador e Gineitis, ma sbaglia anche Paleari e Simeone si divora un gol.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI UDINESE-TORINO 2-0

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