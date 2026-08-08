Dopo la vittoria nell'amichevole al Filadelfia contro il Vado, il Torino torna in campo tra poche ore, per l'ultimo test del precampionato. Alle ore 20:30 i granata saranno ospiti dell'Avellino allo stadio Partenio-Lombardi per la quarta edizione del Memorial Sandro Criscitiello, che fu sindaco di Mercogliano. La partita sarà l'ultima occasione importante per Ignazio Abate di verificare la condizione della squadra a pochi giorni dal primo impegno ufficiale della stagione. La sfida sarà trasmessa in diretta su Sportitalia, canale 60 del digitale terrestre e in caso di parità al termine dei novanta minuti, la partita sarà decisa ai rigori.

La promozione in B e i playoff dell'anno scorso

Nesta e una squadra da consolidare

Quella che il Toro affronterà questa sera, però, non è una formazione da sottovalutare.e, al ritorno nel campionato cadetto, ha disputato una stagione positiva,Qui si sono fermati ai quarti, eliminati dal 3-0 subito contro il Catanzaro. Un risultato che ha confermato la crescita di una società tornata a respirare il calcio che conta dopo anni complicati. La storia dell'Avellino, del resto, è strettamente legata alla Serie B: il club ha costruito proprio nel campionato cadetto una parte importante della propria identità, mentre il Partenio-Lombardi è diventato nel tempo uno degli stadi simbolo del calcio irpino. E per la stagione che sta per cominciare?

A guidare l'Avellino in questa nuova stagione c'è Alessandro Nesta, scelto dalla società per raccogliere il testimone e dare continuità al progetto. L'ex campione del mondo è arrivato in estate con l'obiettivo di costruire una squadra capace di confermarsi in Serie B e alzare ulteriormente l'asticella. La rosa è stata quindi rinnovata in diversi elementi e il mercato ha portato nuovi giocatori, con la società attiva soprattutto per consegnare a Nesta una formazione competitiva. In porta e in difesa l'Avellino può contare su elementi di esperienza tra cui l'ex granata Armando Izzo, mentre a centrocampo e in attacco sono presenti giocatori con caratteristiche diverse, in un gruppo che sta ancora assimilando le idee del nuovo allenatore. Il precampionato ha già regalato indicazioni interessanti, compreso il test contro la Lazio, perso 6-3: proprio per questo la sfida contro il Toro rappresenta un banco di prova importante anche per i biancoverdi. Per il Torino sarà dunque un test contro una squadra che conosce bene il campionato cadetto e che, davanti al proprio pubblico, vorrà chiudere nel migliore dei modi la preparazione estiva. Per Abate, invece, sarà l'ultima occasione per sciogliere gli ultimi dubbi prima di fare sul serio.