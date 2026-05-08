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LE PAGELLE

Termina Torino-Sassuolo, è il momento delle pagelle. Vittoria dei granata, che salgono a quota 44 rimontando il Sassuolo con le reti di Simeone e Pedersen. Successo tutto sommato meritato in una partita piuttosto divertente e ricca di occasioni. La brutta partita di Udine è stata riscattata, ora serve chiudere il campionato nel migliore dei modi tra Cagliari e derby.

QUI LA CRONACA DI TORINO-SASSUOLO 2-1

Per quanto riguarda i singoli, il miglior granata è Simeone, che segna una volta e prende la traversa. Bene anche l'ingresso di Pedersen e Zapata, i cambi di D'Aversa funzionano. Il tecnico dimostra di avere ancora la squadra in mano e può guardare con ottimismo agli ultimi due impegni della stagione.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI TORINO-SASSUOLO 2-1

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