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LE PAGELLE

Termina qui Cagliari-Torino, l'ultima trasferta della stagione, ed è il momento delle pagelle. Il Torino stavolta si fa rimontare, dopo aver rimontato il Sassuolo: in Sardegna a sbloccare la sfida è Obrador, poi però i padroni di casa segnano con Esposito e Mina e ottengono tre punti salvezza. La gara contava quel che contava, e in ottica derby arriva la squalifica di Maripan.

QUI LA CRONACA DI CAGLIARI-TORINO 2-1

Per quanto riguarda i singoli, il miglior granata è Obrador, che segna un grande gol e non sfigura contro Palestra. Non convincono, stavolta i leader offensivi. Coco da centrale difensivo non è una garanzia.

DI SEGUITO LE PAGELLE DI CAGLIARI-TORINO 2-1

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