Non basta l'eurogol di Obrador per il momentaneo vantaggio, il Toro si fa rimontare e il Cagliari passa 2-1 con i gol di Esposito e Mina. Poco spettacolo nell'ultima trasferta del campionato: i granata chiudono senza acuti, i sardi ringraziano e festeggiano la salvezza con una giornata d'anticipo. Si conferma così il tabù della gara prima del derby, appuntamento che chiuderà la stagione. Ora il Toro può pensare solo alla stracittadina per cercare di contribuire a mantenere la Juve fuori dalla Champions.

Le scelte: doppio regista per D'Aversa

Il primo tempo

Il secondo tempo

D'Aversa deve fare a meno dello squalificato Gineitis e in mezzo al campo lancia l'inedita coppia Prati-Ilkhan. Davanti si rivede Zapata al fianco di Simeone, a supporto della coppia c'è Vlasic in un ruolo ibrido tra mezzala offensiva e trequartista. Sugli esterni Pedersen e Obrador, in difesa ancora Marianucci, Coco ed Ebosse davanti a Paleari. Il Cagliari risponde invece con la coppia Esposito-Mendy a guidare l'attacco.Si sblocca nel finale di primo tempo una gara per larghi tratti soporifera. Il primo tiro in porta è firmato Palestra, ma è facile preda di Paleari. Le prime vere occasioni sono invece granata ed entrambe sono sui piedi di Simeone. Nel primo caso il Cholito manda a lato da ottima posizione, pochi minuti più tardi è decisivo un intervento di Mina col centravanti ormai a tu per tu con Caprile, poi Obert è decisivo ad anticipare Zapata.. Uno schema su angolo libera lo spagnolo, che prova il mancino dai trenta metri e infila l'incrocio dei pali.Il centravanti approfitta di un errore granata in uscita, si gira al limite e trova l'angolino basso alla sinistra di Paleari.. Paleari è reattivo su Zappa, il centrale vince il duello aereo con Ilkhan sulla linea di porta e di testa fa 2-1.In avvio di ripresa D'Aversa si gioca subito la carta Maripan, richiamando in panchina un Marianucci parso ancora una volta in grande difficoltà. La difesa si ridisegna con il cileno al centro e Coco che si sposta sulla destra. Il cambio di passo non arriva, così il tecnico granata ricorre ancora alla panchina: al 59' Casadei rileva un impalpabile Prati e Adams dà il cambio a Zapata, anche lui poco brillante in avanti. Al 69' protestano i granata per un intervento al limite su Pedersen non ravvisato dall'arbitro, ma le vere e proprie occasioni da gol latitano. Il primo vero squillo arriva al 74': Adams calcia al volo da ottima posizione, Caprile si salva sulla linea. D'Aversa aumenta la trazione anteriore con l'inserimento di Njie al posto di Pedersen. All'81', tra le fila dei sardi, tocca al grande ex Belotti, fischiatissimo dai tifosi presenti nel settore ospiti. E arriva un giallo pesantissimo per Maripan: diffidato, salterà il derby. All'85' D'Aversa si gioca il tutto per tutto: fuori Ilkhan, dentro anche Kulenovic. Scattano quindi cinque minuti di recupero e proprio all'ultimo istante scattano le proteste per un tocco con la mano in area di Folorunsho. Arena non va al Var, è 2-1: i sardi festeggiano, il Toro può pensare al derby.