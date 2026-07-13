Nell'edizione odierna del Tuttosport focus anche sulla difesa, dove sul mercato Petrachi è al lavoro per portare in granata almeno due innesti. Il nome caldo secondo il Tuttosport è quello di Andrea Giorgini: "Un fedelissimo di Ignazio Abate, che lo ha lanciato e valorizzato nella scorsa stagione alla Juve Stabia". Il Toro segue da tempo il classe 2002 che tanto ha fatto bene in Serie B e - prosegue il quotidiano - "a metà settimana dialogherà nuovamente con la Juve Stabia e con l'entourage del giocatore". Un altro obiettivo è Pietro Comuzzo, per cui la Fiorentina chiede 20 milioni. "Petrachi è però al lavoro per cercare di arrivare a un accordo con un prestito oneroso con un'opzione per il riscatto a cifre più basse". Restano ancora in piedi le trattative per Ben Nelson del Leicester e per riportare in granata Enzo Ebosse, per cui serve uno sconto dall'Udinese.

Maggiori dettagli nell'edizione odierna del Tuttosport

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