Il Torino continua a spingere per Ben Nelson, uno dei principali obiettivi per rinforzare una difesa destinata a cambiare volto dopo le partenze estive. La trattativa con il Leicester, che chiede una cifra vicina ai 7 milioni, resta aperta: i granata hanno già mosso i primi passi, mentre il difensore avrebbe manifestato la volontà di lasciare il club inglese. Ma chi è davvero il centrale inglese classe 2004? Dal percorso interamente vissuto nel vivaio del Leicester fino alla convocazione con l'Under 21 dell'Inghilterra, ecco il profilo di un giocatore che potrebbe presto vestire la maglia granata.

La carriera al Leicester, i prestiti e la Nazionale

Benjamin Nelson entra nel settore giovanile del Leicester nel 2013, ad appena 9 anni. È il club in cui cresce calcisticamente, percorrendo tutta la trafila delle giovanili proprio negli anni in cui le "Foxes" scrivevano la storia conquistando la clamorosa Premier League 2015/16 con Claudio Ranieri in panchina. Nelson, però, è ancora un bambino e continua il suo percorso di crescita fino ad affacciarsi al calcio dei grandi. Per maturare esperienza affronta due prestiti consecutivi in League Two, prima al Rochdale e poi al Doncaster Rovers, prima di rientrare al Leicester nell'estate del 2023. A dargli fiducia è Enzo Maresca, che lo fa esordire in prima squadra il 29 agosto 2023 in Carabao Cup contro il Tranmere Rovers. Pochi mesi più tardi arriva anche il debutto in Championship, chiudendo la stagione con nove presenze complessive tra campionato e coppe.

Dopo un'altra esperienza in prestito all'Oxford United, il centrale classe 2004 è tornato al Leicester nella stagione 2025/26, trovando finalmente continuità con 27 presenze complessive, pur senza riuscire a evitare la retrocessione delle Foxes nella terza serie inglese. Prestazioni che gli hanno consentito di completare tutta la trafila delle nazionali giovanili inglesi fino alla recente convocazione con l'Under 21, con cui è ancora in attesa dell'esordio. Un percorso di crescita costante che ha attirato l'interesse del Torino, pronto a puntare su un difensore giovane, già abituato al calcio inglese e con ampi margini di crescita.

Fisicità e solidità difensiva: prossimo perno della difesa di Abate?

Alto circa 1,93 centimetri, Ben Nelson è il prototipo del difensore centrale moderno. Forte nel gioco aereo, aggressivo nell'uno contro uno e dotato di una struttura fisica importante, abbina alla prestanza atletica anche una buona qualità in fase di impostazione, caratteristica che gli ha permesso di distinguersi fin dalle giovanili del Leicester. Sono proprio queste caratteristiche ad aver convinto il Torino a puntare su di lui. Con una difesa da rifondare dopo le partenza di Maripan e i prestiti terminati di Ebosse e Marianucci, Nelson rappresenterebbe un investimento non solo per il presente ma soprattutto per il futuro. Nel 3-4-2-1 di Ignazio Abate potrebbe trovare spazio come braccetto a destra o come centrale della linea a tre, mettendo a disposizione fisicità, velocità e capacità di guidare il reparto. La trattativa con il Leicester resta ancora aperta, ma se dovesse andare in porto il classe 2004 arriverebbe in granata con l'obiettivo di diventare uno dei punti fermi della nuova difesa del Toro.