"C'è poco da parlare e tanto da fare, dobbiamo ancora prendere due difensori centrali e il portiere titolare", ha sentenziato il ds granata Gianluca Petrachi nella conferenza stampa di presentazione di Ignazio Abate. La difesa granata è ancora tutta da costruire e, a pochi giorni dal ritiro di Pinzolo, bisogna accelerare i tempi. Il club di Urbano Cairo non vuole comprare giocatori in fretta con il rischio di sbagliare, volendosi prendere piuttosto più tempo ma facendo scelte oculate. Su alcune strade, però, l'obiettivo di Petrachi è di stringere i tempi.

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Nelson-Torino, il giocatore vuole i granata

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, il Torino ha già inviato un'offerta ufficiale al Leicester per Ben Nelson, ma il club inglese ha rifiutato la proposta. Il club granata può contare sulla volontà del centrale, che ha già rifiutato un'offerta di rinnovo da parte del Leicester, comunicando la propria volontà di lasciare il club.vuole il Torino, che resta alla porta.