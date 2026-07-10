Tutte le novità di calciomercato in Serie A, tra Milan, Inter e un ritorno in Italia in cui spera il Genoa

Redazione Toro News
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Pellegri è arrivato al Filadelfia - VIDEO

CALCIOMERCATO SERIE A

Un calciomercato che sta entrando davvero nel vivo. Le squadre di Serie A vogliono concludere il prima possibile le operazioni di base per ridefinire il proprio organico in tempo per i propri ritiri. Le settimane centrali di luglio sono sempre molto calde per la preparazione della stagione a venire e i club italiani stanno accelerando operazioni in entrata e in uscita. Così, arrivati a venerdì 10 luglio, vediamo le operazioni più calde nel calciomercato della Serie A.

Hellas Verona FC v Torino FC - Serie A

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