Tutte le novità di calciomercato in Serie A, tra Milan, Inter e un ritorno in Italia in cui spera il Genoa
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CALCIOMERCATO SERIE A
Un calciomercato che sta entrando davvero nel vivo. Le squadre di Serie A vogliono concludere il prima possibile le operazioni di base per ridefinire il proprio organico in tempo per i propri ritiri. Le settimane centrali di luglio sono sempre molto calde per la preparazione della stagione a venire e i club italiani stanno accelerando operazioni in entrata e in uscita. Così, arrivati a venerdì 10 luglio, vediamo le operazioni più calde nel calciomercato della Serie A.
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