Altra chance per l'italo-brasiliano: fatta per il suo ritorno dal Vicenza

Redazione Toro News
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Filippo Conzato torna a Torino. Il calciomercato del Torino si sta affollando per quanto riguarda i colpi in entrata nel settore giovanile: il responsabile Ruggero Ludergnani ha cominciato un luglio di fuoco e sta migliorando tutte le formazioni granata. Anche la Primavera non è da meno: dopo il rinnovo di Baldini alla guida della formazione, l'intenzione del club granata è di perfezionare anche l'organico.

Calciomercato Torino: ritorna Conzato

Dopo un'annata passata tra Under 18 e Primavera, Filippo Conzato si è fatto realmente vedere con l'infortunio di Sandrucci. Il Torino aveva perso un giocatore importante e l'italo-brasiliano si è messo a disposizione della squadra, portando al termine un ottimo finale di stagione. Così la scelta, nonostante il mancato riscatto, di cercare nuovamente il giocatore. Secondo quanto raccolto da Toro News, il classe 2007, che aveva fatto ritorno a Vicenza, è pronto a mettersi nuovamente a disposizione della Primavera granata di Baldini.
Primavera, Torino-Lazio Conzato

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