Filippo Conzato torna a Torino. Il calciomercato del Torino si sta affollando per quanto riguarda i colpi in entrata nel settore giovanile: il responsabile Ruggero Ludergnani ha cominciato un luglio di fuoco e sta migliorando tutte le formazioni granata. Anche la Primavera non è da meno: dopo il rinnovo di Baldini alla guida della formazione, l'intenzione del club granata è di perfezionare anche l'organico.

Calciomercato Torino: ritorna Conzato

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Dopo un'annata passata tra Under 18 e Primavera,. Il Torino aveva perso un giocatore importante e l'italo-brasiliano si è messo a disposizione della squadra, portando al termine un ottimo finale di stagione. Così la scelta, nonostante il mancato riscatto, di cercare nuovamente il giocatore.