Pellegri è arrivato al Filadelfia - VIDEO

Gianluca Petrachi ha le idee chiare: "Dobbiamo ancora prendere due difensori centrali e il portiere titolare", ha sentenziato il ds granata nella conferenza stampa di presentazione di Ignazio Abate. A pochi giorni dalla partenza per il ritiro di Pinzolo, il club granata deve fare ancora investimenti importanti. Tra questi, sicuramente, una serie di colpi per quanto riguarda il reparto difensivo.

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Comuzzo-Torino, trattativa ancora in piedi

Secondo quanto riportato da Gianluca Di Marzio, resta forte l'interesse del Torino nei confronti di Pietro Comuzzo. Il classe 2005, nonostante la giovane età, è un profilo che, con la maglia della Fiorentina, si è già imposto come elemento di presenza ed esperienza. Il prodotto delle giovanili toscane resta attualmente in uscita. Finora sembra non esserci stato un tentativo concreto da parte del club, ma resta in piedi l'interesse dei granata.