"C'è un portiere che vuole venire da noi, gli hanno fatto un'altra proposta ma lui vuole venire da noi", ha sentenziato il ds granata Gianluca Petrachi nella conferenza stampa di presentazione di Ignazio Abate. In una fase di mercato che avrebbe voluto forse essere più attiva di così, il club granata ha ancora bisogno di "un portiere e due difensori", secondo quanto affermato proprio da Petrachi. Il ds granata non vuole fare nomi, ma alcuni tra quelli sul taccuino sembrano chiari.

Segui il Torino in ritiro a Pinzolo grazie a Toro News: per tutti i nostri lettori è previsto uno sconto dedicato ed esclusivo prenotando una camera o un appartamento presso una delle strutture convenzionate: qui i dettagli.

Calciomercato Torino: "Parti in aggiornamento per Perri"

Secondo quanto riportato da Sky Sport, il Torino starebbe continuando a trattare con il Leeds per. Il portiere italo-brasiliano, acquistato nella scorsa estate dal Lione, con il club inglese che ha sborsato oltre 15 milioni di euro per il suo cartellino, sarebbe alla ricerca di una nuova sistemazione. Dopo una prima metà di stagione da titolare e una seconda dove, invece, ha preso parte soltanto alle gare di coppa, il classe 1997 vorrebbe fare il titolare nel club granata. Le parti si aggiorneranno nella giornata di lunedì.