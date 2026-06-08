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PAGELLE PRIMAVERA: GLI ATTACCANTI

Come un qualsiasi dio greco, in ogni fase della vita di un calciatore si proporrà la tensione di doversi guardare alle spalle, con la paura di trovare un giovane più in forma e dalle più elevate aspirazioni a prendere il proprio posto. Fare come Crono e ingoiare i propri figli è controproducente, come insegna Zeus, ma non essere sconfitti dal proprio figlio è cosa altrettanto difficile. Se è vero che questo lo si vede nei momenti avanzati della carriera di un calciatore, in Primavera i tempi si restringono e anche un anno può fare la differenza. Nel reparto avanzato della formazione di Baldini, sono tre i calciatori che, in un modo o nell'altro, si sono contraddistinti e hanno portato a termine una stagione di livello che lascia aspettative per il futuro. Una di queste è una punta, ma tutte e tre sono di diamante, con tre situazioni completamente diverse l'una dall'altra...

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