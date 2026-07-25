Passo indietro, netto. Il ritiro di Pinzolo si è chiuso per il Torino con una deludente sconfitta per 1 a 0 contro il Cittadella (Serie C). Nel primo tempo il Cittadella si è fatto preferire al Torino che ha praticamente giocato (male) di rimessa. Le occasioni sono state nulle per i granata. Nella ripresa il Torino è stato un po' più vivace grazie anche ai cambi in corsa e ha prodotto le sue due migliori occasioni da gol del match: il palo di Njie e la chance sprecata da Aboukhlal. Nel finale Paleari sembrava aver salvato quanto meno lo 0 a 0, ma non ha potuto far nulla contro Bunino nella sfida dagli undici metri. La conclusione del ritiro è stato un pasticcio, ma non può cancellare quanto di buono fatto nelle due settimane in Val Rendena.

Le scelte: Abate punta su Kulenovic in attacco e su Bianay come quinto di destra

Primo tempo: il Toro gioca (male) di rimessa, Cittadella convincente

Secondo tempo: palo di Njie, errore di Aboukhlal e poco altro