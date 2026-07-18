Il primo undici di Ignazio Abate nell'amichevole contro il Pinzolo (Prima Categoria) ha visto due sorprese: Luongo in cabina di regia, Kugyela sulla sinistra al posto di Cacciamani. Sulla destra è stato lanciato Aboukhlal. Primo capitano della stagione, in attesa di Zapata (rimasto ai box), Giovanni Pablo Simeone. Nella ripresa classica e attesa rivoluzione. Confermato il modulo (3-4-2-1), Gabellini con Njie alle spalle di Kulenovic. La fascia di capitano è transitata sul braccio di Gineitis. Tanti i gol segnati: 5 nel primo tempo, 7 nella ripresa. Un poker personale, quello di Kulenovic e una tripletta, quella Gabellini, entrambi nella seconda frazione. Ci sono state anche le doppiette di Oristanio e Casadei e i gol di Simeone e Njie.

TORINO PRIMO TEMPO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Ilic, Luongo, Kugyela; Oristanio, Casadei; Simeone. All. Abate

TORINO SECONDO TEMPO (3-4-2-1): Mascardi; Dellavalle, Pellini, Carrascosa; Dembele, Gineitis, Dalla Vecchia, Cacciamani; Gabellini, Njie; Kulenovic.

PINZOLO: Buselli, Bonapace S., Cunaccia, Falvo, Gebelin, Foccoli, Poli, Bonenti, Tisi, Grossi, Lorenzi. A disposizione: Cottone, Bonapace D., Codognato, Pasqualotto, Dorna, Bortolotti, Valenti F., Valenti L., Plotegher, Frigo, Rodriguez, Pasotto. All. Mariotti

MARCATORI: 2’ Simeone, 15’ e 40’ Oristanio, 31’ e 32’ Casadei; 46', 48' e 50' Gabellini, 51', 60', 71' e 90' Kulenovic, 55' Njie

ARBITRO: Gambin di Udine