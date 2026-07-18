Nonostante il divieto, 150 tifosi granata residenti in Piemonte hanno trovato il modo di osservare il primo Torino di Ignazio Abate. Si sono collocati sulla collinetta posta appena fuori il campo sportivo “Pineta” di Pinzolo. Hanno guardato da lì l’amichevole contro il Pinzolo essendo stata vietata la vendita dei biglietti ai residenti in Piemonte (lo stesso accadrà contro Alcione Milano e Cittadella). Oltre ai 150 sulla collinetta, sono stati quantificati sugli spalti circa 350 persone (ovviamente residenti fuori dal Piemonte) per un totale di 500 tifosi presenti. La voglia di Toro è quindi andata oltre il divieto di partecipazione e la cornice per il primo appuntamento della stagione è stata tutt’altro che scontata.