La prima notizia del pomeriggio soleggiato e ventoso di Spiazzo è la presenza sugli spalti di Ignazio Abate, di Lucas Biglia e di Emiliano Moretti per l'esordio stagionale della Primavera. I tre hanno seguito il primo tempo della partita contro il Pieve di Bono (Prima Categoria) dietro la panchina di Francesco Baldini, con l'ex difensore granata che è rimasto per l'intera durata del match. La seconda è che, nonostante nei primi giorni di ritiro Baldini abbia messo carichi davvero importanti nelle gambe dei granata, questi sono stati abili nel gestire le energie e mostrarsi competitivi nel corso di tutta la partita.

Primavera, le scelte di Baldini per il primo test amichevole

Primo tempo - In gol i tre attaccanti: Conzato, Falasca e Bonacina

Secondo tempo - I carichi di Baldini ripagano in intensità

Torino Primavera-Pieve di Bono 4-0: il tabellino

Il Torino si è presentato con il 4-3-3: Conzato a destra, Bonacina a sinistra (era dato titolare Materazzi ma durante il riscaldamento è avvenuto il cambio a causa di un acciacco) e Falasca centrale. Liema Olinga in cabina di regia con Nascimento a sinistra e Scacchi a destra. Gatto e Rivas terzini, Tonica e Gaffurini davanti a Boerleider. Come spesso accade, nella ripresa si è verificata una rivoluzione totale. Dorigo tra i pali, con davanti Manzi e Roda. Zaghini e Befani terzini. A tenere le redini del centrocampo Mukerjee, con ai fianchi Ferraris e Ballanti. Tridente composto da Malidor, Russo e Scacchi, impegnato in un doppio ruolo, prima dell'ingresso di Scibilia.Nel primo tempo il Torino ha attaccato soprattutto sulla destra. E dalla destra è nato il gol del vantaggio dopo appena 7 minuti. Azione personale di Conzato conclusa con tiro rasoterra all'angolino.per tutta la prima frazione è risultato il giocatore più pericoloso del Torino. Ha alternato colpi di classe ad accelerazioni interessanti. Non a caso anche il raddoppio al 21' è nato da una sua giocata: sventagliata splendida di 50 metri per Bonacina che nello spazio ha puntato l'area di rigore e ha guadagnato calcio di rigore. Dagli undici metri Falasca ha trasformato e qualche istante dopo ha anche sfiorato la doppietta colpendo il palo con un bel diagonale. Le trame offensive del Torino sono apparse fluide, merito soprattutto dell'ottimo dialogo tra Conzato, Falasca e Bonacina. Conzato è apparso il più reattivo, Falasca è stato molto ricettivo lavorando parecchio in favore della squadra. Bonacina, infine, si è messo in vetrina per un paio di guizzi, su tutti il gol dalla distanza per il 3 a 0 al 36'.Come spesso accade nelle amichevoli, l'intervallo ha visto una rivoluzione. La formazione granata ha cambiato 10/11, con un doppio ruolo affidato a Scacchi da Baldini: prima mezz'ala di spinta, poi esterno offensivo. Ma solo per un quarto d'ora, poi è stato il turno anche di Scibilia, con alcuni cambiamenti nella disposizione. Tra questi Ballanti, che dal centrocampo si è spostato in avanti come esterno offensivo. Proprio una sua azione personale ha propiziato il 4-0 dopo venti minuti dall'inizio della ripresa: fatti fuori due avversari, è stato pregevole il tocco per il tap-in vincente di Malidor. Uno dei precetti tattici più visibili in questa prima amichevole di luglio è stato il ruolo del play: prima Liema Olinga e poi Mukerjee sono stati chiamati a dare profondità abbassandosi molto per anticipare la partenza della fase di costruzione. Nonostante la gran parte del match si sia giocata nella metà campo del Pieve di Bono, anche i difensori si sono messi in mostra: tra tutti, nella seconda frazione Roda si è preso la scena con un paio di giocate interessanti nella doppia fase, e in difesa, e in impostazione. Una possibilità sfruttata spesso dalla formazione di Baldini, quella del lancio alto filtrante: più volte Roda, Scibilia e, in particolare, Mukerjee si sono messi in mostra con sventagliate precise. Il giocatore più cercato, colui che ha propiziato la rete: un molto in forma. Il 4-0 dopo il triplice fischio è un dato significativo solo in parte, arrivati alla prima amichevole del ritiro di Spiazzo. Certamente più rilevante la buona intensità che le due formazioni granata - nel primo e nel secondo tempo - sono stati in grado di mettere in mostra, dando continuità agli elevati carichi imposti da Baldini nel quotidiano.7' Conzato (T), 21' rig. Falasca (T), 36' Bonacina (T), 65' Malidor (T)

1° tempo - TORINO (4-3-3): Boerleider; Gatto, Tonica, Gaffurini, Rivas; Scacchi, Liema Olinga, Nascimento; Conzato, Falasca, Bonacina. A disposizione: Dorigo, Befani, Mukerjee, Roda, Manzi, Zaghini, Ballanti, Russo, Ferraris, Malidor, Materazzi, Scibilia. Allenatore: Baldini.

2° tempo -TORINO (4-3-3): Dorigo; Zaghini, Manzi, Roda, Befani; Ferraris, Mukerjee, Ballanti, Malidor, Russo, Scacchi (59' Scibilia). A disposizione: Boerleider, Gatto, Tonica, Gaffurini, Rivas, Liema Olinga, Nascimento, Conzato, Falasca, Bonacina, Materazzi. Allenatore: Baldini.

PIEVE DI BONO: Bonata, Pellizzari, Lombardi F., Lombardi L., Giovanelli, Bazzoli, Lombardi A., Pradini, Triberti, Foresti Galliani, Pezzarossi. A disposizione: Lolli, Iacomella, Rizzonelli, Bonazza, Gualdi, Sartori, Bugna, Bazzoli. Allenatore: Maestri.