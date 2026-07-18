Prima amichevole del nuovo corso: appuntamento contro la squadra locale che milita in Prima Categoria

Andrea Calderoni
- Pinzolo
Torino FC Training Camp

(Video) - Il Torino di Abate mette benzina nelle gambe

Il Torino inaugura la propria stagione contro il Pinzolo, squadra che milita in Prima Categoria. Il primo undici della gestione Ignazio Abate conferma quanto avevamo preannunciato questa mattina. Kugyela in campo dal 1' sulla sinistra nel 3-4-2-1 con Aboukhlal sul lato opposto. Luongo in cabina di regia con al fianco Ilic. Casadei e Oristanio a supporto di Simeone. In difesa nessuna novità: Coco, Ismajli e Biraghi. Attesi undici cambi nel secondo tempo. Questa potrebbe essere la formazione della seconda parte della gara: Dellavalle, Pellini, Carrascosa; Dembele, Gineitis, Dalla Vecchia, Cacciamani; Gabellini, Njie; Kulenovic.

Torino FC Training Camp

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Ilic, Luongo, Kugyela; Oristanio, Casadei; Simeone. A disposizione: Mascardi, Cereser, Bianay Balcot, Dellavalle, Pellini, Carrascosa, Dembele, Gineitis, Dalla Vecchia, Cacciamani, Gabellini, Njie, Kulenovic. All. Abate

PINZOLO: Buselli, Bonapace S., Cunaccia, Falvo, Gebelin, Foccoli, Poli, Bonenti, Tisi, Grossi, Lorenzi. A disposizione: Cottone, Bonapace D., Codognato, Pasqualotto, Dorna, Bortolotti, Valenti F., Valenti L., Plotegher, Frigo, Rodriguez, Pasotto. All. Mariotti

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