Il Torino inaugura la propria stagione contro il Pinzolo, squadra che milita in Prima Categoria. Il primo undici della gestione Ignazio Abate conferma quanto avevamo preannunciato questa mattina. Kugyela in campo dal 1' sulla sinistra nel 3-4-2-1 con Aboukhlal sul lato opposto. Luongo in cabina di regia con al fianco Ilic. Casadei e Oristanio a supporto di Simeone. In difesa nessuna novità: Coco, Ismajli e Biraghi. Attesi undici cambi nel secondo tempo. Questa potrebbe essere la formazione della seconda parte della gara: Dellavalle, Pellini, Carrascosa; Dembele, Gineitis, Dalla Vecchia, Cacciamani; Gabellini, Njie; Kulenovic.

TORINO (3-4-2-1): Paleari; Coco, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Ilic, Luongo, Kugyela; Oristanio, Casadei; Simeone. A disposizione: Mascardi, Cereser, Bianay Balcot, Dellavalle, Pellini, Carrascosa, Dembele, Gineitis, Dalla Vecchia, Cacciamani, Gabellini, Njie, Kulenovic. All. Abate

PINZOLO: Buselli, Bonapace S., Cunaccia, Falvo, Gebelin, Foccoli, Poli, Bonenti, Tisi, Grossi, Lorenzi. A disposizione: Cottone, Bonapace D., Codognato, Pasqualotto, Dorna, Bortolotti, Valenti F., Valenti L., Plotegher, Frigo, Rodriguez, Pasotto. All. Mariotti