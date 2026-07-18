Continuano le prove di Abate lavorando sulla fase offensiva
(Video) - Il Torino di Abate mette benzina nelle gambe
Allenamento tattico nella mattinata di sabato a Pinzolo, nel giorno della prima amichevole del Torino (appuntamento alle 17.30 al campo sportivo "Pineta" contro il Pinzolo, squadra di Prima Categoria). Ignazio Abate ha lavorato sulla fase di possesso e sulla fase di costruzione. La proposta offensiva è stato il grande tema della seduta durata all'incirca un'ora e un quarto, considerando anche la prima mezz'ora di riattivazione muscolare in palestra. Non si sono allenati con la squadra Emirhan Ilkhan e Duvan Zapata, i quali sono destinati a non disputare il match odierno. Sono emersi nuovi dettagli circa i possibili undici che vedremo contro il Pinzolo. Abate vuole dare minutaggio ai suoi interpreti, quindi con ogni probabilità un undici giocherà il primo tempo, un altro undici disputerà il secondo tempo. Esclusi i portieri, dovrebbero essere queste le due squadre scelte da Abate per il pomeriggio:
- Coco, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Ilic, Luongo, Kugyela; Oristanio, Casadei; Simeone
- Dellavalle, Pellini, Carrascosa; Dembele, Gineitis, Dalla Vecchia, Cacciamani; Gabellini, Njie; Kulenovic.
Un mix di esperienza e gioventù in entrambi casi. Se le scelte dovessero essere confermate, sarebbe certamente singolare vedere Luongo e Kugyela in campo dal 1'. Va ribadito che Luongo è stato il più applaudito da Abate tra ieri e oggi.
Quali indicazioni tattiche sono emerse?Luongo play: questa è la prima indicazione. Abate è rimasto molto colpito dalla sua capacità di andare incontro al pallone e poi è stato piacevolmente sorpreso dal tocco di palla del classe 2008. Gabellini sulla trequarti: anche questa è stata una novità delle ultime ore dopo che il 2006 aveva sempre agito come prima punta. Stessa posizione sulla trequarti per Casadei: in questo caso l'idea di Abate è abbastanza chiara fin dalle prime battute del ritiro. Aboukhlal è stato messo quinto a destra come alternativa di Dembele. Dal punto di vista tattico si è lavorato molto sul dialogo nello stretto tra i due trequartisti per poi cercare l'ingresso in area di un quinto. Inoltre, è stata anche provato spesso il movimento incontro della prima punta che scarica di prima per il trequartista che arriva da dietro per la conclusione. Alle 17.30 vedremo se queste idee verranno concretizzate.
© RIPRODUZIONE RISERVATA