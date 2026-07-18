Allenamento tattico nella mattinata di sabato a Pinzolo, nel giorno della prima amichevole del Torino (appuntamento alle 17.30 al campo sportivo "Pineta" contro il Pinzolo, squadra di Prima Categoria). Ignazio Abate ha lavorato sulla fase di possesso e sulla fase di costruzione. La proposta offensiva è stato il grande tema della seduta durata all'incirca un'ora e un quarto, considerando anche la prima mezz'ora di riattivazione muscolare in palestra. Non si sono allenati con la squadra Emirhan Ilkhan e Duvan Zapata, i quali sono destinati a non disputare il match odierno. Sono emersi nuovi dettagli circa i possibili undici che vedremo contro il Pinzolo. Abate vuole dare minutaggio ai suoi interpreti, quindi con ogni probabilità un undici giocherà il primo tempo, un altro undici disputerà il secondo tempo. Esclusi i portieri, dovrebbero essere queste le due squadre scelte da Abate per il pomeriggio:

Coco, Ismajli, Biraghi; Aboukhlal, Ilic, Luongo, Kugyela; Oristanio, Casadei; Simeone

Dellavalle, Pellini, Carrascosa; Dembele, Gineitis, Dalla Vecchia, Cacciamani; Gabellini, Njie; Kulenovic.

Un mix di esperienza e gioventù in entrambi casi. Se le scelte dovessero essere confermate, sarebbe certamente singolare vedere Luongo e Kugyela in campo dal 1'. Va ribadito che Luongo è stato il più applaudito da Abate tra ieri e oggi.

Quali indicazioni tattiche sono emerse?