La Primavera guidata da Francesco Baldini fa il suo esordio stagionale. I giovani granata in occasione del proprio ritiro a Spiazzo, in Val Rendena, affrontano alle 15:00 il Pieve di Bono, squadra locale, nel primo test amichevole. Per l'occasione sono arrivati a seguire la gara anche il tecnico della prima squadra Ignazio Abate, insieme ad alcuni dei suoi collaboratori tra cui il suo secondo Lucas Biglia, e il collaboratore dell'area tecnica Emiliano Moretti posizionati dietro la panchina di Baldini. Vista la vicinanza con il ritiro di Zapata & co a Pinzolo, il tecnico ha voluto osservare il primo tempo dei giovani talenti del settore giovanile granata. Poi ha fatto ritorno a Pinzolo visto l'impegno con la squadra nell'amichevole contro il Pinzolo Valrendena.